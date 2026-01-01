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Kinoafisha
Persons
Buzz Kulik
Awards
Awards and nominations of Buzz Kulik
Buzz Kulik
About
Awards
Awards and nominations of Buzz Kulik
Cannes Film Festival 1972
Palme d'Or
Nominee
Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Limited Series
Nominee
Outstanding Limited Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Special - Drama or Comedy
Nominee
Outstanding Directing in a Special Program - Drama or Comedy
Nominee
Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Directorial Achievement in Drama - A Single Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1970
Outstanding Directorial Achievement in Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 1962
Outstanding Directorial Achievement in Drama
Nominee
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