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Kinoafisha Persons Buzz Kulik Awards

Awards and nominations of Buzz Kulik

Buzz Kulik
Awards and nominations of Buzz Kulik
Cannes Film Festival 1972 Cannes Film Festival 1972
Palme d'Or
Nominee
Primetime Emmy Awards 1984 Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Limited Series
Nominee
 Outstanding Limited Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1976 Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Special - Drama or Comedy
Nominee
 Outstanding Directing in a Special Program - Drama or Comedy
Nominee
Primetime Emmy Awards 1972 Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Directorial Achievement in Drama - A Single Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1970 Primetime Emmy Awards 1970
Outstanding Directorial Achievement in Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 1962 Primetime Emmy Awards 1962
Outstanding Directorial Achievement in Drama
Nominee
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