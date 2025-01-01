Menu
Awards and nominations of Megan Griffiths

Megan Griffiths
Sundance Film Festival 2025 Sundance Film Festival 2025
Best Short Film
Nominee
Sundance Film Festival 2011 Sundance Film Festival 2011
Best of Next!
Nominee
