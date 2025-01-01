Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Megan Griffiths
Awards
Awards and nominations of Megan Griffiths
Megan Griffiths
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Megan Griffiths
Sundance Film Festival 2025
Best Short Film
Nominee
Sundance Film Festival 2011
Best of Next!
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree