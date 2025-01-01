Menu
Kinoafisha Persons Dan Gilroy Awards

Dan Gilroy
Awards and nominations of Dan Gilroy
Academy Awards, USA 2015 Academy Awards, USA 2015
Best Original Screenplay
Nominee
BAFTA Awards 2015 BAFTA Awards 2015
Best Screenplay (Original)
Nominee
