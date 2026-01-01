Menu
Megan Hayes
Date of Birth
29 July 1980
Age
45 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Actress, Writer, Director
Actor type
Comedy actress, Action heroine, Science-fiction heroine

Popular Films

Postal (2019)
+1 (2013)
Max Steel (2016)

Filmography

Genre
Year
Postal Postal
Comedy 2019, USA
Max Steel Max Steel
Action, Sci-Fi 2016, USA
+1 +1 / Pluse One
Thriller 2013, USA
