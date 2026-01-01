Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Megan Hayes
Megan Hayes
Kinoafisha
Persons
Megan Hayes
Megan Hayes
Megan Hayes
Date of Birth
29 July 1980
Age
45 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Actress, Writer, Director
Actor type
Comedy actress, Action heroine, Science-fiction heroine
Popular Films
6.7
Postal
(2019)
6.2
+1
(2013)
5.8
Max Steel
(2016)
Filmography
Genre
All
Action
Comedy
Sci-Fi
Thriller
Year
All
2019
2016
2013
All
3
Films
3
Actress
3
6.7
Postal
Postal
Comedy
2019, USA
5.8
Max Steel
Max Steel
Action, Sci-Fi
2016, USA
Watch trailer
6.2
+1
+1 / Pluse One
Thriller
2013, USA
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree