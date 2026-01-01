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Minoru Hodaka
Minoru Hodaka
Kinoafisha
Persons
Minoru Hodaka
Minoru Hodaka
Minoru Hodaka
Date of Birth
20 July 1927
Age
99 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actor
Actor type
Action hero
,
Dramatic actor
Popular Films
7.0
Samurai Spy
(1965)
Filmography
7
Samurai Spy
Ibun Sarutobi Sasuke
Action, Drama
1965, Japan
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