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Minoru Hodaka Minoru Hodaka
Kinoafisha Persons Minoru Hodaka

Minoru Hodaka

Minoru Hodaka

Date of Birth
20 July 1927
Age
99 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actor
Actor type
Action hero, Dramatic actor

Popular Films

Samurai Spy 7.0
Samurai Spy (1965)

Filmography

Samurai Spy 7
Samurai Spy Ibun Sarutobi Sasuke
Action, Drama 1965, Japan
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