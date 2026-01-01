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Leticia Jorge Leticia Jorge
Kinoafisha Persons Leticia Jorge

Leticia Jorge

Leticia Jorge

Date of Birth
1 January 1981
Age
45 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Writer

Popular Films

Alelí 6.4
Alelí (2019)
So Much Water 5.8
So Much Water (2013)

Filmography

Alelí 6.4
Alelí Alelí
Comedy, Drama 2019, Uruguay / Argentina
So Much Water 5.8
So Much Water Tanta Agua
Drama, Comedy 2013, Uruguay / Mexico / Netherlands / Germany
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