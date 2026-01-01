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Leticia Jorge
Leticia Jorge
Kinoafisha
Persons
Leticia Jorge
Leticia Jorge
Leticia Jorge
Date of Birth
1 January 1981
Age
45 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Writer
Popular Films
6.4
Alelí
(2019)
5.8
So Much Water
(2013)
Filmography
6.4
Alelí
Alelí
Comedy, Drama
2019, Uruguay / Argentina
5.8
So Much Water
Tanta Agua
Drama, Comedy
2013, Uruguay / Mexico / Netherlands / Germany
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