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О персоне
Летисия Хорхе
Leticia Jorge
Киноафиша
Персоны
Летисия Хорхе
Летисия Хорхе
Leticia Jorge
Дата рождения
1 января 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
6.4
Алели
(2019)
5.8
Дождь навсегда
(2013)
Фильмография Летисия Хорхе
6.4
Алели
Alelí
комедия, драма
2019, Уругвай / Аргентина
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.8
Дождь навсегда
Tanta Agua
драма, комедия
2013, Уругвай / Мексика / Нидерланды / Германия
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