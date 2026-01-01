Menu
Marianna Khalifman
Marianna Khalifman
Actor type
Thriller hero, Action hero
Popular Films
4.2
Assassins Run
(2012)
Filmography
4.2
Assassins Run
Thriller, Crime, Action
2012, USA / Russia
