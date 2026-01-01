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Laura Martuscelli Laura Martuscelli
Kinoafisha Persons Laura Martuscelli

Laura Martuscelli

Laura Martuscelli

Actor type
Thriller hero, Horror actor

Popular Films

Apartment 143 5.5
Apartment 143 (2011)

Filmography

Apartment 143 5.5
Apartment 143 Emergo
Thriller, Horror 2011, Spain
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