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Laura Martuscelli
Laura Martuscelli
Kinoafisha
Persons
Laura Martuscelli
Laura Martuscelli
Laura Martuscelli
Actor type
Thriller hero
,
Horror actor
Popular Films
5.5
Apartment 143
(2011)
Filmography
5.5
Apartment 143
Emergo
Thriller, Horror
2011, Spain
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