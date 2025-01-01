Menu
Kinoafisha Persons Harry Styles Awards

Awards and nominations of Harry Styles

Harry Styles
MTV Movie + TV Awards 2023 MTV Movie + TV Awards 2023
 Best Kiss
Nominee
Toronto International Film Festival 2022 Toronto International Film Festival 2022
Tribute Award for Performance
Winner
