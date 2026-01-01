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Kinoafisha Persons James Lapine Awards

Awards and nominations of James Lapine

James Lapine
Awards and nominations of James Lapine
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Directing for a Variety Special
Nominee
 Outstanding Directing for a Variety Special
Nominee
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