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Leonid Parfyonov
Leonid Parfyonov Leonid Parfyonov
Kinoafisha Persons Leonid Parfyonov

Leonid Parfyonov

Leonid Parfyonov

Date of Birth
26 January 1960
Age
66 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Writer, Director, Actor
Actor type
Science-fiction hero, Dramatic actor, Voice actor

Popular Films

Namedni. Nasha era 8.4
Namedni. Nasha era (1997)
Glaz Bozhiy 8.1
Glaz Bozhiy (2012)
Russkie evrei. Film pervyy. Do revolutsii 7.9
Russkie evrei. Film pervyy. Do revolutsii (2016)

Filmography

Russkie gruziny. Film vtoroy
Russkie gruziny. Film vtoroy
Documentary 2022, Russia
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Karman Rossii 6.3
Karman Rossii Karman Rossii
Documentary 2021, Russia
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Listev. Novyj vzglyad 5.8
Listev. Novyj vzglyad
History, Documentary 2020, Russia
Russkie gruziny. Film pervyy 7.1
Russkie gruziny. Film pervyy Russkie gruziny. Film pervyy
Documentary 2019, Russia
Russkie evrei. Film vtoroy. 1918-1948 7.6
Russkie evrei. Film vtoroy. 1918-1948 Russkie evrei. Film vtoroy. 1918-1948
Documentary 2017, Russia
Russkie evrei. Film tretiy. Posle 1948 goda 7.9
Russkie evrei. Film tretiy. Posle 1948 goda Russkie evrei. Film tretiy. Posle 1948 goda
Documentary 2017, Russia
Watch trailer
Russkie evrei. Film pervyy. Do revolutsii 7.9
Russkie evrei. Film pervyy. Do revolutsii Russkie evrei. Film pervyy. Do revolutsii
Documentary 2016, Russia
Mr. Peabody & Sherman 6.9
Mr. Peabody & Sherman Mr. Peabody & Sherman
Sci-Fi, Family, Animation, Adventure 2013, USA
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