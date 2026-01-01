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Leonid Parfyonov
Leonid Parfyonov
Kinoafisha
Persons
Leonid Parfyonov
Leonid Parfyonov
Leonid Parfyonov
Date of Birth
26 January 1960
Age
66 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Writer, Director, Actor
Actor type
Science-fiction hero
,
Dramatic actor
,
Voice actor
Popular Films
8.4
Namedni. Nasha era
(1997)
8.1
Glaz Bozhiy
(2012)
7.9
Russkie evrei. Film pervyy. Do revolutsii
(2016)
Filmography
Russkie gruziny. Film vtoroy
Documentary
2022, Russia
Watch trailer
6.3
Karman Rossii
Karman Rossii
Documentary
2021, Russia
Watch trailer
5.8
Listev. Novyj vzglyad
History, Documentary
2020, Russia
7.1
Russkie gruziny. Film pervyy
Russkie gruziny. Film pervyy
Documentary
2019, Russia
7.6
Russkie evrei. Film vtoroy. 1918-1948
Russkie evrei. Film vtoroy. 1918-1948
Documentary
2017, Russia
7.9
Russkie evrei. Film tretiy. Posle 1948 goda
Russkie evrei. Film tretiy. Posle 1948 goda
Documentary
2017, Russia
Watch trailer
7.9
Russkie evrei. Film pervyy. Do revolutsii
Russkie evrei. Film pervyy. Do revolutsii
Documentary
2016, Russia
6.9
Mr. Peabody & Sherman
Mr. Peabody & Sherman
Sci-Fi, Family, Animation, Adventure
2013, USA
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