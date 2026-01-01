Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Elias Koskimies Elias Koskimies
Kinoafisha Persons Elias Koskimies

Elias Koskimies

Elias Koskimies

Date of Birth
6 January 1974
Age
52 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Writer

Popular Films

Dirty Bomb 3.8
Dirty Bomb (2011)

Filmography

Dirty Bomb 3.8
Dirty Bomb Likainen pommi
Comedy 2011, Finland
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more