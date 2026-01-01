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Elias Koskimies
Elias Koskimies
Kinoafisha
Persons
Elias Koskimies
Elias Koskimies
Elias Koskimies
Date of Birth
6 January 1974
Age
52 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Writer
Popular Films
3.8
Dirty Bomb
(2011)
Filmography
3.8
Dirty Bomb
Likainen pommi
Comedy
2011, Finland
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