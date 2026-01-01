Menu
Mara Corday
Mara Corday
Mara Corday
Mara Corday
Mara Corday
Date of Birth
3 January 1930
Age
96 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actress
Height
165 cm (5 ft 5 in)
Actor type
Comedy actor, Romantic hero
Popular Films
6.1
So This Is Paris
(1955)
Filmography
Genre
All
Comedy
Musical
Romantic
Year
All
1955
All
1
Films
1
Actor
1
6.1
So This Is Paris
So This Is Paris
Comedy, Romantic, Musical
1955, USA
