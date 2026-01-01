Menu
Mara Corday

Date of Birth
3 January 1930
Age
96 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actress
Height
165 cm (5 ft 5 in)
Actor type
Comedy actor, Romantic hero

Popular Films

So This Is Paris 6.1
So This Is Paris (1955)

Filmography

Genre
Year
So This Is Paris 6.1
So This Is Paris So This Is Paris
Comedy, Romantic, Musical 1955, USA
