О персоне
Фильмография
Мара Кордей
Mara Corday
Мара Кордей
Мара Кордей
Mara Corday
Дата рождения
3 января 1930
Возраст
96 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Рост
165 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
6.1
Таков Париж
(1955)
Фильмография Мара Кордей
Жанр
Все
Комедия
Мелодрама
Мюзикл
Год
Все
1955
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.1
Таков Париж
So This Is Paris
комедия, мелодрама, мюзикл
1955, США
