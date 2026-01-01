Menu
Aleksandr Laertskiy
Aleksandr Laertskiy
Actor type
Science-fiction hero, Horror actor, Comedy actor
Popular Films
5.9
Star Worms
(2012)
5.7
Brattt
(2022)
1.8
Territoriya Dzha
(2014)
Filmography
5.7
Brattt
Brattt
Action
2022, Russia
Watch trailer
1.8
Territoriya Dzha
Territoriya Dzha
Sci-Fi
2014, Russia / Kazakhstan / Australia
Watch trailer
5.9
Star Worms
Zvyozdniy vors
Horror, Comedy
2012, Russia
Watch trailer
