Kinoafisha Persons Aleksandr Laertskiy

Actor type
Science-fiction hero, Horror actor, Comedy actor

Popular Films

Star Worms (2012)
Brattt (2022)
Territoriya Dzha (2014)

Filmography

Genre
Year
Brattt 5.7
Action 2022, Russia
Territoriya Dzha 1.8
Sci-Fi 2014, Russia / Kazakhstan / Australia
Star Worms 5.9
Horror, Comedy 2012, Russia
