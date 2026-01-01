Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александр Лаэртский
Aleksandr Laertskiy
Киноафиша
Персоны
Александр Лаэртский
Александр Лаэртский
Aleksandr Laertskiy
Актерское амплуа
Фантастический герой, Актёр ужасов, Комедийный актёр
Популярные фильмы
5.9
Звездный ворс
(2012)
5.7
Брат 3
(2022)
1.8
Территория Джа
(2014)
Фильмография Александр Лаэртский
Жанр
Все
Боевик
Комедия
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2022
2014
2012
Все
3
Фильмы
3
Композитор
1
Актер
2
5.7
Брат 3
Brattt
боевик
2022, Россия
Смотреть трейлер
1.8
Территория Джа
Territoriya Dzha
фантастика
2014, Россия / Казахстан / Австралия
Смотреть трейлер
5.9
Звездный ворс
Zvyozdniy vors
ужасы, комедия
2012, Россия
Смотреть трейлер
С настоящей деревней Савватия ничего общего: где снимали сериал СТС «Не в своей тарелке»
У «Первого отдела» появился серьёзный конкурент: 1 марта выходит 2 сезон «Черного солнца» — вот там будет настоящая жаришка
В вайбе «Фишера», «Метода» и «Хрустального»: Netflix выпустил жёсткий тру-крайм про итальянского маньяка на 4 серии
Активируем режим Шерлока: вспомните 5 фильмов СССР по неочевидным мелочам (тест для продвинутых)
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
«Ландыши» обогнали по популярности «Очень странные дела»: теперь «круче» них официально лишь один сериал
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
«Не сомневаюсь в провале»: 2-й сезон «Трассы» заранее разочаровал фанатов — создатели резко меняют правила игры
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667