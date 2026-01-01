Оповещения от Киноафиши
Александр Лаэртский Aleksandr Laertskiy
Александр Лаэртский

Aleksandr Laertskiy

Актерское амплуа
Фантастический герой, Актёр ужасов, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Звездный ворс 5.9
Звездный ворс (2012)
Брат 3 5.7
Брат 3 (2022)
Территория Джа 1.8
Территория Джа (2014)

Фильмография Александр Лаэртский

Жанр
Год
Брат 3 5.7
Брат 3 Brattt
боевик 2022, Россия
Территория Джа 1.8
Территория Джа Territoriya Dzha
фантастика 2014, Россия / Казахстан / Австралия
Звездный ворс 5.9
Звездный ворс Zvyozdniy vors
ужасы, комедия 2012, Россия
