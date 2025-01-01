Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Jake Schreier Awards

Awards and nominations of Jake Schreier

Jake Schreier
Awards and nominations of Jake Schreier
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Limited or Anthology Series
Winner
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Nominee
BAFTA Awards 2024 BAFTA Awards 2024
International
Nominee
Sundance Film Festival 2012 Sundance Film Festival 2012
Alfred P. Sloan Feature Film Prize
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more