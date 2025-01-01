Menu
Awards
Jake Schreier
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Limited or Anthology Series
Winner
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Nominee
BAFTA Awards 2024
International
Nominee
Sundance Film Festival 2012
Alfred P. Sloan Feature Film Prize
Winner
