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Lera Strelyaeva
Lera Strelyaeva
Kinoafisha
Persons
Lera Strelyaeva
Lera Strelyaeva
Lera Strelyaeva
Date of Birth
12 January 2003
Age
23 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Comedy actor
Popular Films
6.1
Yolki 3
(2013)
5.2
Paws, Bones & Rock'n'roll
(2014)
Filmography
5.2
Paws, Bones & Rock'n'roll
Yolki lokhmatye
Family
2014, Russia
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6.1
Yolki 3
Yolki 3
Comedy
2013, Russia
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