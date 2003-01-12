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Lera Strelyaeva Lera Strelyaeva
Kinoafisha Persons Lera Strelyaeva

Lera Strelyaeva

Lera Strelyaeva

Date of Birth
12 January 2003
Age
23 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Comedy actor

Popular Films

Yolki 3 6.1
Yolki 3 (2013)
Paws, Bones & Rock'n'roll 5.2
Paws, Bones & Rock'n'roll (2014)

Filmography

Paws, Bones & Rock'n'roll 5.2
Paws, Bones & Rock'n'roll Yolki lokhmatye
Family 2014, Russia
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Yolki 3 6.1
Yolki 3 Yolki 3
Comedy 2013, Russia
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