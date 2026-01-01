Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Mariya Yasnaya Mariya Yasnaya
Kinoafisha Persons Mariya Yasnaya

Mariya Yasnaya

Mariya Yasnaya

Actor type
Dramatic actor, Thriller hero

Popular Films

Zheltyy klever 5.4
Zheltyy klever (2019)
Somnambula 4.7
Somnambula (2012)

Filmography

Genre
Year
Zheltyy klever 5.4
Zheltyy klever Zheltyy klever
Drama 2019, Russia
Somnambula 4.7
Somnambula Somnambula
Thriller, Drama 2012, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more