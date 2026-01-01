Menu
Mariya Yasnaya
Mariya Yasnaya
Mariya Yasnaya
Mariya Yasnaya
Actor type
Dramatic actor, Thriller hero
Popular Films
5.4
Zheltyy klever
(2019)
4.7
Somnambula
(2012)
Filmography
Genre
All
Drama
Thriller
Year
All
2019
2012
All
2
Films
2
Actor
2
5.4
Zheltyy klever
Zheltyy klever
Drama
2019, Russia
4.7
Somnambula
Somnambula
Thriller, Drama
2012, Russia
Watch trailer
