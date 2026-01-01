Menu
Massimo Natale
Massimo Natale
Massimo Natale
Massimo Natale
Massimo Natale
Date of Birth
1 January 1962
Age
64 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Producer
Popular Films
6.3
Martino's Summer
(2010)
Filmography
Genre
All
Drama
Year
All
2010
All
1
Films
1
Director
1
6.3
Martino's Summer
L'estate di Martino
Drama
2010, Italy
Watch trailer
