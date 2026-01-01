Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Массимо Натали Massimo Natale
Киноафиша Персоны Массимо Натали

Массимо Натали

Massimo Natale

Дата рождения
1 января 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер

Популярные фильмы

Лето Мартино 6.3
Лето Мартино (2010)

Фильмография Массимо Натали

Жанр
Год
Лето Мартино 6.3
Лето Мартино L'estate di Martino
драма 2010, Италия
Смотреть трейлер
В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ
История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности
Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше