О персоне
Фильмография
Массимо Натали
Massimo Natale
Киноафиша
Персоны
Массимо Натали
Массимо Натали
Massimo Natale
Дата рождения
1 января 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер
Популярные фильмы
6.3
Лето Мартино
(2010)
Фильмография Массимо Натали
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2010
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
6.3
Лето Мартино
L'estate di Martino
драма
2010, Италия
Смотреть трейлер
