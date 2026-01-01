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Justus Addiss
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Persons
Justus Addiss
Justus Addiss
Justus Addiss
Date of Birth
23 June 1917
Age
62 years old
Zodiac sign
Cancer
Date of death
26 October 1979
Occupation
Director
Popular Films
5.6
The Cry Baby Killer
(1958)
Filmography
5.6
The Cry Baby Killer
The Cry Baby Killer
Thriller, Crime, Drama
1958, USA
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