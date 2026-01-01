Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Justus Addiss Justus Addiss
Kinoafisha Persons Justus Addiss

Justus Addiss

Justus Addiss

Date of Birth
23 June 1917
Age
62 years old
Zodiac sign
Cancer
Date of death
26 October 1979
Occupation
Director

Popular Films

The Cry Baby Killer 5.6
The Cry Baby Killer (1958)

Filmography

The Cry Baby Killer 5.6
The Cry Baby Killer The Cry Baby Killer
Thriller, Crime, Drama 1958, USA
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more