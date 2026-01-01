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Kinoafisha Persons Fannie Flagg Awards

Awards and nominations of Fannie Flagg

Fannie Flagg
Awards and nominations of Fannie Flagg
Academy Awards, USA 1992 Academy Awards, USA 1992
Best Adapted Screenplay
Nominee
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