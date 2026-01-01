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Kinoafisha
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Kim Manners
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Awards and nominations of Kim Manners
Kim Manners
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Awards
Awards and nominations of Kim Manners
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
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