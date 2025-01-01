Menu
Awards and nominations of Félix Moati

Félix Moati
Cannes Film Festival 2016 Cannes Film Festival 2016
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
