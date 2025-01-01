Menu
Awards and nominations of Nicolette Krebitz

Nicolette Krebitz
Sundance Film Festival 2016 Sundance Film Festival 2016
World Cinema - Dramatic
Nominee
Berlin International Film Festival 2022 Berlin International Film Festival 2022
Best Film
Nominee
