Aden Young

Date of Birth
30 November 1971
Age
54 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Actor, Director
Actor type
Dramatic actor, Thriller hero, Comedy actor
Popular Films
8.1
Rectify
(2013)
7.0
Killer Elite
(2011)
6.7
The King Tide
(2023)
Filmography
9
6.7
The King Tide
The King Tide
Drama, Detective, Thriller
2023, Canada
Watch trailer
6.3
Poker Face
Poker Face
Thriller
2022, USA
Watch trailer
5.9
Elsewhere
Elsewhere
Comedy, Drama
2019, USA
8.1
Rectify
Drama, Crime
2013, USA
5.6
I, Frankenstein
I, Frankenstein
Thriller, Horror
2013, USA / Austria
Watch trailer
7
Killer Elite
The Killer Elite
Action, Thriller
2011, USA / Australia
Watch trailer
6.6
The Tree
The Tree
Drama
2010, France / Australia
Watch trailer
6.2
Cousin Bette
Cousin Bette
Drama, Comedy, Romantic
1998, USA / Great Britain
6.4
Sniper
Sniper
Action, Thriller, War
1992, Peru
