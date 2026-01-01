Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Aden Young Aden Young
Kinoafisha Persons Aden Young

Aden Young

Aden Young

Date of Birth
30 November 1971
Age
54 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Actor, Director
Actor type
Dramatic actor, Thriller hero, Comedy actor

Popular Films

Rectify 8.1
Rectify (2013)
Killer Elite 7.0
Killer Elite (2011)
The King Tide 6.7
The King Tide (2023)

Filmography

Genre
Year
The King Tide 6.7
The King Tide The King Tide
Drama, Detective, Thriller 2023, Canada
Watch trailer
Poker Face 6.3
Poker Face Poker Face
Thriller 2022, USA
Watch trailer
Elsewhere 5.9
Elsewhere Elsewhere
Comedy, Drama 2019, USA
Rectify 8.1
Rectify
Drama, Crime 2013, USA
I, Frankenstein 5.6
I, Frankenstein I, Frankenstein
Thriller, Horror 2013, USA / Austria
Watch trailer
Killer Elite 7
Killer Elite The Killer Elite
Action, Thriller 2011, USA / Australia
Watch trailer
The Tree 6.6
The Tree The Tree
Drama 2010, France / Australia
Watch trailer
Cousin Bette 6.2
Cousin Bette Cousin Bette
Drama, Comedy, Romantic 1998, USA / Great Britain
Sniper 6.4
Sniper Sniper
Action, Thriller, War 1992, Peru
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more