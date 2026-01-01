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Kinoafisha Persons James Daly Awards

Awards and nominations of James Daly

James Daly
Awards and nominations of James Daly
Primetime Emmy Awards 1966 Primetime Emmy Awards 1966
Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in a Drama
Winner
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