Marina Goldovskaya
Marina Goldovskaya

Marina Goldovskaya

Date of Birth
15 July 1941
Age
80 years old
Zodiac sign
Cancer
Date of death
20 March 2022
Occupation
Director, Writer

Popular Films

A Bitter Taste of Freedom 7.8
A Bitter Taste of Freedom (2011)
7.1
Arkadiy Raykin (1975)

Filmography

Genre
Year
A Bitter Taste of Freedom 7.8
A Bitter Taste of Freedom
History, Documentary 2011, USA / Sweden
Watch trailer
7.1
Arkadiy Raykin
Documentary 1975, USSR
