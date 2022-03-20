Menu
Marina Goldovskaya
Marina Goldovskaya
Marina Goldovskaya
Date of Birth
15 July 1941
Age
80 years old
Zodiac sign
Cancer
Date of death
20 March 2022
Occupation
Director, Writer
Popular Films
7.8
A Bitter Taste of Freedom
(2011)
7.1
Arkadiy Raykin
(1975)
Filmography
7.8
A Bitter Taste of Freedom
A Bitter Taste of Freedom
History, Documentary
2011, USA / Sweden
Watch trailer
7.1
Arkadiy Raykin
Arkadiy Raykin
Documentary
1975, USSR
