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Kinoafisha Persons Stine Fischer Christensen Awards

Awards and nominations of Stine Fischer Christensen

Stine Fischer Christensen
Awards and nominations of Stine Fischer Christensen
Berlin International Film Festival 2008 Berlin International Film Festival 2008
EFP Shooting Star
Winner
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