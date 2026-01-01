Menu
Markus Welter
Kinoafisha
Date of Birth
1 January 1968
Age
58 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Writer
Popular Films
5.7
One Way Trip
(2011)
Filmography
5.7
One Way Trip
Horror
2011, Switzerland / Austria
