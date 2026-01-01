Markus Welter

Menu
Date of Birth
1 January 1968
Age
58 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Writer

Popular Films

One Way Trip 5.7
One Way Trip (2011)

Filmography

Genre
Year
One Way Trip 5.7
One Way Trip One Way Trip
Horror 2011, Switzerland / Austria
