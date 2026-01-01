Оповещения от Киноафиши
Маркус Вельтер Markus Welter
Киноафиша Персоны Маркус Вельтер

Маркус Вельтер

Markus Welter

Дата рождения
1 января 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Грибы 3D 5.7
Грибы 3D (2011)

Фильмография Маркус Вельтер

Жанр
Год
Грибы 3D 5.7
Грибы 3D One Way Trip
ужасы 2011, Швейцария / Австрия
Смотреть трейлер
