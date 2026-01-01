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Kinoafisha Persons Marta Gastini Awards

Awards and nominations of Marta Gastini

Marta Gastini
Awards and nominations of Marta Gastini
Venice Film Festival 2011 Venice Film Festival 2011
L'Oreal Paris Award
Nominee
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