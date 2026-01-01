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Kinoafisha Persons Tatyana Shapovalova Awards

Awards and nominations of Tatyana Shapovalova

Tatyana Shapovalova
Awards and nominations of Tatyana Shapovalova
Sochi Open Russian Film Festival 2011 Sochi Open Russian Film Festival 2011
Best Actress
Winner
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