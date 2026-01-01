Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Manvel Mkhitaryan
Manvel Mkhitaryan
Kinoafisha
Persons
Manvel Mkhitaryan
Manvel Mkhitaryan
Manvel Mkhitaryan
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
5.9
Border
(2009)
Filmography
Genre
All
Documentary
Drama
Year
All
2009
All
1
Films
1
Actor
1
5.9
Border
Sahman
Drama, Documentary
2009, Netherlands / Armenia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree