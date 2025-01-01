Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Aleksey Kiryushchenko
Aleksey Kiryushchenko Aleksey Kiryushchenko
Kinoafisha Persons Aleksey Kiryushchenko

Aleksey Kiryushchenko

Aleksey Kiryushchenko

Date of Birth
3 August 1964
Age
61 years old
Zodiac sign
Leo

Popular Films

Maid 6.2
Maid (2011)
Dom kuvyrkom 0.0
Dom kuvyrkom (2009)
Moya lyubimaya vedma 0.0
Moya lyubimaya vedma (2008)

Filmography

Genre
Year
All 7 Films 2 TV Shows 5 Actor 2 Director 6
Sluga narodu
Sluga narodu
Comedy 2015, Ukraine
Syshchik Samovarov
Syshchik Samovarov
Detective 2011, Russia
Byt ili ne byt
Byt ili ne byt
Drama 2011, Russia
Watch trailer
Maid 6.2
Maid Maid
Comedy, Romantic 2011, Russia
Dom kuvyrkom
Dom kuvyrkom
Comedy 2009, Russia
Moya lyubimaya vedma
Moya lyubimaya vedma
Comedy 2008, Russia
Moya prekrasnaya nyanya
Moya prekrasnaya nyanya
Comedy, Romantic 2004, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more