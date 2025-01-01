Menu
Aleksey Kiryushchenko
Aleksey Kiryushchenko
Aleksey Kiryushchenko
Aleksey Kiryushchenko
Aleksey Kiryushchenko
Date of Birth
3 August 1964
Age
61 years old
Zodiac sign
Leo
Popular Films
6.2
Maid
(2011)
0.0
Dom kuvyrkom
(2009)
0.0
Moya lyubimaya vedma
(2008)
Filmography
Genre
All
Comedy
Detective
Drama
Romantic
Year
All
2015
2011
2009
2008
2004
All
7
Films
2
TV Shows
5
Actor
2
Director
6
Sluga narodu
Comedy
2015, Ukraine
Syshchik Samovarov
Detective
2011, Russia
Byt ili ne byt
Drama
2011, Russia
Watch trailer
6.2
Maid
Maid
Comedy, Romantic
2011, Russia
Dom kuvyrkom
Comedy
2009, Russia
Moya lyubimaya vedma
Comedy
2008, Russia
Moya prekrasnaya nyanya
Comedy, Romantic
2004, Russia
