Kinoafisha Persons Marie-Josée Croze Awards

Awards and nominations of Marie-Josée Croze

Marie-Josée Croze
Cannes Film Festival 2003
Best Actress
Winner
