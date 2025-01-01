Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Luca Marinelli Awards

Awards and nominations of Luca Marinelli

Luca Marinelli
Awards and nominations of Luca Marinelli
Venice Film Festival 2019 Venice Film Festival 2019
Best Actor
Winner
Venice Film Festival 2015 Venice Film Festival 2015
Best Actor
Winner
Berlin International Film Festival 2013 Berlin International Film Festival 2013
EFP Shooting Star
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more