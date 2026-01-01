Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Maria Vasileva Maria Vasileva
Kinoafisha Persons Maria Vasileva

Maria Vasileva

Maria Vasileva

Actor type
Romantic hero

Popular Films

Bumerang 0.0
Bumerang (2017)

Filmography

Genre
Year
Bumerang
Bumerang
Romantic 2017, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more