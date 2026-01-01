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Kinoafisha
Persons
Jadwiga Jankowska-Cieślak
Awards
Awards and nominations of Jadwiga Jankowska-Cieślak
Jadwiga Jankowska-Cieślak
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Jadwiga Jankowska-Cieślak
Cannes Film Festival 1982
Best Actress
Winner
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