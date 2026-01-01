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Kinoafisha Persons Joseph Vilsmaier Awards

Awards and nominations of Joseph Vilsmaier

Joseph Vilsmaier
Awards and nominations of Joseph Vilsmaier
Moscow International Film Festival 1993 Moscow International Film Festival 1993
Golden St. George
Nominee
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