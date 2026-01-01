Menu
Mark Elwes
Mark Elwes
Occupation
Actor
Actor type
Comedy actor
Popular Films
7.5
A Fish Called Wanda
(1988)
Filmography
7.5
A Fish Called Wanda
A Fish Called Wanda
Crime, Comedy
1988, USA / Great Britain
