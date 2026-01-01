Menu
Maria Aitken

Date of Birth
12 September 1945
Age
80 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Horror actress

Popular Films

A Fish Called Wanda 7.5
A Fish Called Wanda (1988)
Gentlemen Don't Eat Poets 5.6
Gentlemen Don't Eat Poets (1995)

Filmography

Gentlemen Don't Eat Poets 5.6
Gentlemen Don't Eat Poets The Grotesque
Drama, Horror, Comedy 1995, Great Britain
A Fish Called Wanda 7.5
A Fish Called Wanda A Fish Called Wanda
Crime, Comedy 1988, USA / Great Britain
