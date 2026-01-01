Menu
Maria Aitken
Maria Aitken
Maria Aitken
Maria Aitken
Date of Birth
12 September 1945
Age
80 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Horror actress
Popular Films
7.5
A Fish Called Wanda
(1988)
5.6
Gentlemen Don't Eat Poets
(1995)
Filmography
Genre
All
Comedy
Crime
Drama
Horror
Year
All
1995
1988
All
2
Films
2
Actress
2
5.6
Gentlemen Don't Eat Poets
The Grotesque
Drama, Horror, Comedy
1995, Great Britain
7.5
A Fish Called Wanda
A Fish Called Wanda
Crime, Comedy
1988, USA / Great Britain
