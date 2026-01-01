Menu
Achille Majeroni
Achille Majeroni
Date of Birth
24 August 1881
Age
83 years old
Zodiac sign
Virgo
Date of death
12 October 1964
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor
Popular Films
7.3
Donna Scimmia, La
(1963)
6.3
Casta diva
(1935)
Filmography
Genre
All
Biography
Comedy
Drama
Musical
Year
All
1963
1935
All
2
Films
2
Actor
2
7.3
Donna Scimmia, La
Donna Scimmia, La
Comedy, Drama
1963, France / Italy
6.3
Casta diva
Casta diva
Drama, Musical, Biography
1935, Italy
