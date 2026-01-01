Achille Majeroni

Menu
Date of Birth
24 August 1881
Age
83 years old
Zodiac sign
Virgo
Date of death
12 October 1964
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor

Filmography

Genre
Year
Donna Scimmia, La 7.3
Donna Scimmia, La Donna Scimmia, La
Comedy, Drama 1963, France / Italy
6.3
Casta diva Casta diva
Drama, Musical, Biography 1935, Italy
