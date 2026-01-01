Meri Nenonen

Menu
Date of Birth
1 January 1973
Age
53 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Thriller hero

Popular Films

Seconds 6.8
Seconds (2024)
Heartbeats 6.8
Heartbeats (2010)
Onni von Sopanen 6.6
Onni von Sopanen (2006)

Filmography

Genre
Year
Seconds 6.8
Seconds
Drama, Thriller, Detective 2024, Finland
Dance Brothers 5.2
Dance Brothers
Drama 2023, Finland
Siblings 6.2
Siblings Sisarukset
Drama 2023, Finland
Heartbeats 6.8
Heartbeats Kohtaamisia
Drama 2010, Finland
Twisted Roots 6.1
Twisted Roots Väärät juuret
Drama 2009, Finland
Onni von Sopanen 6.6
Onni von Sopanen Onni von Sopanen
Family, Comedy 2006, Finland
