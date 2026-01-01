Menu
Meri Nenonen
Meri Nenonen
Date of Birth
1 January 1973
Age
53 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Thriller hero
Popular Films
6.8
Seconds
(2024)
6.8
Heartbeats
(2010)
6.6
Onni von Sopanen
(2006)
6
6.8
Seconds
Drama, Thriller, Detective
2024, Finland
5.2
Dance Brothers
Drama
2023, Finland
6.2
Siblings
Sisarukset
Drama
2023, Finland
6.8
Heartbeats
Kohtaamisia
Drama
2010, Finland
6.1
Twisted Roots
Väärät juuret
Drama
2009, Finland
6.6
Onni von Sopanen
Onni von Sopanen
Family, Comedy
2006, Finland
