Мери Ненонен Meri Nenonen
Киноафиша Персоны Мери Ненонен

Мери Ненонен

Meri Nenonen

Дата рождения
1 января 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Счет на секунды 6.8
Счет на секунды (2024)
Сердцебиение 6.8
Сердцебиение (2010)
Онни Сопанен 6.6
Онни Сопанен (2006)

Фильмография Мери Ненонен

Жанр
Год
Счет на секунды 6.8
Счет на секунды
драма, триллер, детектив 2024, Финляндия
Танцующие братья 5.2
Танцующие братья
драма 2023, Финляндия
Братья и сестры 6.2
Братья и сестры Sisarukset
драма 2023, Финляндия
Сердцебиение 6.8
Сердцебиение Kohtaamisia
драма 2010, Финляндия
Запутанные корни 6.1
Запутанные корни Väärät juuret
драма 2009, Финляндия
Онни Сопанен 6.6
Онни Сопанен Onni von Sopanen
семейный, комедия 2006, Финляндия
