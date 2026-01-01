Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мери Ненонен
Meri Nenonen
Киноафиша
Персоны
Мери Ненонен
Мери Ненонен
Meri Nenonen
Дата рождения
1 января 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
6.8
Счет на секунды
(2024)
6.8
Сердцебиение
(2010)
6.6
Онни Сопанен
(2006)
Фильмография Мери Ненонен
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Семейный
Триллер
Год
Все
2024
2023
2010
2009
2006
Все
6
Фильмы
4
Сериалы
2
Актер
6
6.8
Счет на секунды
драма, триллер, детектив
2024, Финляндия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
5.2
Танцующие братья
драма
2023, Финляндия
6.2
Братья и сестры
Sisarukset
драма
2023, Финляндия
6.8
Сердцебиение
Kohtaamisia
драма
2010, Финляндия
6.1
Запутанные корни
Väärät juuret
драма
2009, Финляндия
6.6
Онни Сопанен
Onni von Sopanen
семейный, комедия
2006, Финляндия
В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома
Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667