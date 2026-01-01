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Lev Leshchenko
Lev Leshchenko
Kinoafisha
Persons
Lev Leshchenko
Lev Leshchenko
Lev Leshchenko
Date of Birth
1 February 1942
Age
84 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actor
Actor type
Romantic hero
Popular Films
4.8
Zaytsev, zhgi! Istoriya shoumena
(2010)
0.0
Golos. 60+
(2018)
0.0
О первой любви
(2024)
Filmography
О первой любви
О первой любви
Romantic
2024, Russia
Golos. 60+
Music, Reality-TV
2018, Russia
4.8
Zaytsev, zhgi! Istoriya shoumena
Zaytsev, zhgi! Istoriya shoumena
Romantic
2010, Russia
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