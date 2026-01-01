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Lev Leshchenko Lev Leshchenko
Kinoafisha Persons Lev Leshchenko

Lev Leshchenko

Lev Leshchenko

Date of Birth
1 February 1942
Age
84 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actor
Actor type
Romantic hero

Popular Films

Zaytsev, zhgi! Istoriya shoumena 4.8
Zaytsev, zhgi! Istoriya shoumena (2010)
Golos. 60+ 0.0
Golos. 60+ (2018)
О первой любви 0.0
О первой любви (2024)

Filmography

О первой любви
О первой любви О первой любви
Romantic 2024, Russia
Golos. 60+
Golos. 60+
Music, Reality-TV 2018, Russia
Zaytsev, zhgi! Istoriya shoumena 4.8
Zaytsev, zhgi! Istoriya shoumena Zaytsev, zhgi! Istoriya shoumena
Romantic 2010, Russia
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