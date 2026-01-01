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Kinoafisha
Persons
Julie Bertuccelli
Awards
Awards and nominations of Julie Bertuccelli
Julie Bertuccelli
About
Awards
Awards and nominations of Julie Bertuccelli
Cannes Film Festival 2003
Critics' Week Grand Prize
Winner
Grand Golden Rail
Winner
Golden Camera
Nominee
Cannes Film Festival 2022
Golden Eye
Nominee
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