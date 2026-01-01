Menu
María Clara Merendino
Kinoafisha
Persons
María Clara Merendino
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.9
The Last Summer of La Boyita
(2009)
Filmography
Genre
All
Drama
Year
All
2009
All
1
Films
1
Actor
1
6.9
The Last Summer of La Boyita
The Last Summer of La Boyita / El ultimo verano de la Boyita
Drama
2009, France / Spain / Argentina
Watch trailer
